Son dakika haberi | CHP'li Özkoç: "Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının tüm dünyaya duyurulması için elimizden gelen...
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Son dakika haberi | CHP'li Özkoç: "Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının tüm dünyaya duyurulması için elimizden gelen...

30.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:59

Son dakika haberleri... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiği binasının dış/genel planı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un elçilik önünde konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve beraberindeki heyet Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiği binasının dış/genel planı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un elçilik önünde konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve beraberindeki heyet Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

Son dakika haberi | CHP'li Özkoç: 'Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının tüm dünyaya duyurulması için elimizden gelen...
Son dakika haberi | CHP'li Özkoç: 'Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının tüm dünyaya duyurulması için elimizden gelen...
Son dakika haberi | CHP'li Özkoç: 'Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının tüm dünyaya duyurulması için elimizden gelen...
Son dakika haberi | CHP'li Özkoç: 'Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının tüm dünyaya duyurulması için elimizden gelen...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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