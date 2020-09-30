Son dakika haberi | CHP'li Özkoç: "Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının tüm dünyaya duyurulması için elimizden gelen...
30.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:59
Son dakika haberleri... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiği binasının dış/genel planı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un elçilik önünde konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve beraberindeki heyet Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiği binasının dış/genel planı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un elçilik önünde konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve beraberindeki heyet Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat