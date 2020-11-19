CHP'li Karaca'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "AK Parti Genel Başkanı ile Adalet Bakanı'na çağrımızdır; Çocuğa özgü adalet sistemi oluşturulmalı, çocuklar değil çocuk cezaevleri kapatılmalıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "AK Parti Genel Başkanı ile Adalet Bakanı'na çağrımızdır; Çocuğa özgü adalet sistemi oluşturulmalı, çocuklar değil çocuk cezaevleri kapatılmalıdır. Merkezi bütçede yeni cezaevi inşasına değil önleyici hizmetlere para ayrılmalıdır." dedi.

Karaca, CHP İnsan Hakları Çalışma Grubu üyeleriyle parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyı, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle salgın döneminde cezaevlerinde artan çocuk hakkı ihlallerini görünür kılmak amacıyla düzenlediklerini belirten Karaca, grubun 15 üyesi ile Adalet Bakanlığı'na resmi başvuru yaparak bazı Çocuk Ceza ve İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitim evlerini ziyaret ettiklerini bildirdi.

Çoğu kurumda çocuklarla görüşme sağlanamadığını aktaran Karaca, bu konudaki girişim ve takiplerinin süreceğini dile getirdi.

Türkiye'de 7 Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu, 4 Çocuk Eğitim Evi bulunduğunu, salgın süresince birçok duruşmanın yapılamadığını, infaz kurumlarına ziyaretlerin de kısıtlandığını ifade eden Gülizar Biçer Karaca, şöyle konuştu:

"Biz çocuk ceza infaz kurumlarında bulunan, özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların sesini yükseltmek istiyoruz. Genel merkezimize ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza ulaşan talep, şikayet ve başvurular, çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumları ile eğitim evlerine yaptığımız ziyaretler sonucunda tespit ettiğimiz hak ihlalleri ve sorunları kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Bu ihlallerden bazılarını, "tutuklandıkları anda çocuklara yeterli bilgi verilmediği", "tutukluluk süresince eğitimden yararlanamadıkları, su ve beslenmenin yetersiz olduğu", "ailelerinin yaşadığı yerden farklı bir şehirde infazın yapılması nedeniyle sahip olunan yasal görüş haklarını bile kullanılamadığı", "bazı kurumlarda çocuk doktorunun ve psikiyatrın bulunmadığı", "giysi yardımı konusunda Kızılay ile geçerli protokollere rağmen Kızılay'ın bu ihtiyacı gidermediği" şeklinde sıralayan Karaca, iddiaya göre bazı kurumlarda infaz koruma memurlarının çocukların canını yaktığına dair bilgiler aldıklarını anlattı.

Bu yöndeki iddialardan da paylaşımlarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Anayasanın 41'nci maddesinde "Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır." ifadesini hatırlattı.

İnfaz kurumlarındaki çocukların büyük kısmının yoksulluk içinde olduğuna vurgu yapan Karaca, "Ailelerinden harçlık alamayan çocuklar infaz kurumlarında temiz içme suyu, ek gıda ve ek hijyen malzemelerine erişemeye bilmektedir. Bu çocuklara ayni nakdi yardım sağlanmalı, hijyen malzemeleri, gıda ürünleri ve temiz içme suyu ücretsiz olarak tedarik edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Yargının yetişkinler için geçerli olan sistematik sorunlarının çocuklar için de geçerli olduğuna işaret eden ve reform çalışmalarına atıfta bulunan Karaca, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkanı ile Adalet Bakanı'na çağrımızdır; Çocuğa özgü adalet sistemi oluşturulmalı, çocuklar değil çocuk cezaevleri kapatılmalıdır. Merkezi bütçede yeni cezaevi inşasına değil önleyici hizmetlere para ayrılmalıdır. 2016'dan beri ısrarla vurguladığımız Çocuğun İnsan Haklarına Dayalı Ulusal Çocuk Politikası oluşturulmalıdır. Adalet Bakanlığı; stratejik planı gereği çocuk hakları ve insan hakları örgütleriyle ilişkilerini arttırmalı, hak ihlallerinin ve cezasızlığın önlenmesi konusunda politika belirlemelidir. Çocuk ve Gençlik İnfaz Kanunu sivil toplum örgütleri, bağımsız araştırmacılar, meslek odaları, akademisyenler ve çocukların go¨ru¨s¸leriyle oluşturulmalı ve yürürlüğe girmelidir. Pandemi süreciyle sınırlanan ya da tamamen kaldırılan avukat aile go¨ru¨s¸leri, telefon hakkı, avlu ve ortak alan kullanımı, kurslar da dahil olmak üzere eğitim hakkı gibi en temel haklara ilişkin kısıtlamalar, başta statüleri gereği çocuk mahpuslar olmak üzere gerekli tedbirler alınarak temin edilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk