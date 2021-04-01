Son dakika haberi | CHP'li Karabıyık: "Öğretmenler ve öğrenciler salgın riskinde yalnız bırakıldı"
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Son dakika haberi | CHP'li Karabıyık: "Öğretmenler ve öğrenciler salgın riskinde yalnız bırakıldı"

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberi | CHP'li Karabıyık: 'Öğretmenler ve öğrenciler salgın riskinde yalnız bırakıldı'

Son dakika haberi: CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye genelinde artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen yüz yüze eğitim ve sınavların devam ettiğini belirterek, "Öğretmenler ve öğrenciler salgın riskinde yalnız bırakıldı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye genelinde artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen yüz yüze eğitim ve sınavların devam ettiğini belirterek, "Öğretmenler ve öğrenciler salgın riskinde yalnız bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının, yerinde eğitim konusundaki kararı, il hıfzıssıhha kurullarına bıraktığını hatırlattı.

Bu kapsamda öğretmen, öğrenci ve velilerin il hıfzısıhha kurullarının karar vermesini beklemeye başladığını aktaran Karabıyık, bunun "karmaşaya" neden olduğunu savundu.

Çok yüksek riskli iki ilden birinde okullar kapalı iken, diğerinde açık olduğuna, bazılarında sınav yapılırken, bazılarında yapılmadığına dikkati çeken Karabıyık, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde artan vaka sayılarına rağmen devam eden yüz yüze eğitim ve sınavlar nedeniyle, Türkiye'nin dört bir yanından, kapanan okul, sınıf, koronavirüse yakalanan öğretmen ve öğrenci haberleri almaya devam ediyoruz. Bu tabloya rağmen öğretmenlerin aşı belirsizliği ise devam ediyor. Biz aşılamada öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini aylar önce söylememize rağmen bu yapılmadı. Öğretmenler ve öğrenciler salgın riskinde yalnız bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ulaştığı ifade edilen 1,5 milyon doz Biontech aşısının öğretmenlere uygulanacağı söylendi. Bu açıklama ne kadar gerçekleştirilecek süreç içinde göreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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