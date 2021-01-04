Son dakika haberi! CHP'li Erol, Elazığ'da "deprem sonrası" ile ilgili inceleme yapacaklarını bildirdi
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Son dakika haberi! CHP'li Erol, Elazığ'da "deprem sonrası" ile ilgili inceleme yapacaklarını bildirdi

04.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:43
Son dakika haberi! CHP'li Erol, Elazığ'da

Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 30 milletvekilinin perşembe günü Elazığ'a gideceğini, 24 Ocak 2020'deki depremin ardından vatandaşların beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı konusunda inceleme yaparak rapor...

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 30 milletvekilinin perşembe günü Elazığ'a gideceğini, 24 Ocak 2020'deki depremin ardından vatandaşların beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı konusunda inceleme yaparak rapor hazırlayacaklarını bildirdi.

Erol, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da 24 Ocak 2020'deki 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra hala hasarlı binaların yıkımının sürdüğünü dile getirdi.

Artçı depremlerin devam ettiği Elazığ'da binaların taşıyıcı özelliğini kaybettiğini ifade eden Erol, büyüklüğü 6,8'den daha düşük ölçekli bir depremin orta hasarlı binaları ağır hasarlı statüsüne getirebileceğini, yıkımların ve can kaybının olabileceğini kaydetti.

Erol, "Elazığ milletvekili olarak deprem konusunu sürekli gündeme getiriyorum. Elazığ'daki orta hasarlı binaları güçlendirmeyle ayakta tutma şansımız yok. Orta hasarlı binalar, içine girilebilecek, yaşanabilecek halde değil. Bunların ağır hasarlı ilan edilerek bir an önce yıkılması ve yeniden yapılması lazım. Kentsel dönüşümün mutlaka hızlı bir şekilde iyileşmesi, kentsel dönüşüm yetkisinin belediyeye verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda kullandırılacak kredilerin uzun vadeli ve faizsiz olmasını da talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 30 milletvekilinin perşembe günü Elazığ'a giderek incelemelerde bulunacağını bildiren Erol, bu ziyarette, depremin ardından vatandaşların beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı konusunda inceleme yaparak rapor hazırlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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