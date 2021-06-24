Son dakika haberi: CHP'li Aydın: "Tip 1 diyabetli çocuklar için ölçüm cihazı, insülin pompası ödeme listesine alınsın"

Son dakika haberi... CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Tip 1 diyabet hastası çocuklar için ölçüm cihazı ve insülin pompasının, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ödeme listesine alınmasını istedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Tip 1 diyabet hastası çocuklar için ölçüm cihazı ve insülin pompasının, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ödeme listesine alınmasını istedi.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaklaşık 20 bin Tip 1 diyabet hastası çocuk bulunduğunu söyledi.

Tip 1 diyabet olanların günde 6-8 kez kan şekerlerinin ölçülmesi gerektiğini, kandaki şeker seviyesine göre bu hastalara insülin verildiğini belirten Aydın, tedavi edilmemesi halinde bu rahatsızlığın uzuv kayıplarına ve ölüme yol açabileceğine dikkati çekti.

Aydın, "Bütün dünyada teknolojinin gelişmesiyle, deri altına yapıştırılan bir sensörle sadece çipi okuttuğunuzda anlık şeker seviyesini ölçen cihazlar var ancak bunu SGK karşılamıyor. Cihazı 2-3 bin lira, aylık 900-1000 lira kartuş gideri olan bu cihazı dar gelirli ailelerin karşılaması mümkün değil. Şeker seviyesini ölçtükten sonra insülini vücuda otomatik pompalayan cihazın giderini de SGK maalesef ödemiyor." diye konuştu.

CHP'li Aydın, parmaklarını delerek şeker ölçümü yapmaya çalışan çocukların, "Parmağım delinmesin, gülüşüm silinmesin." diye seslendikleri videoyu izletti.

Bir ailenin açtığı davada mahkemenin, SGK'nin aileye tazminat ödemesine karar verdiğini dile getiren Aydın, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, 20 bin Tip 1 diyabet hastası çocuğumuzu görmezden gelmeyin. Tip 1 diyabet hastası çocuklar için ölçüm cihazı ve insülin pompası geri ödeme listesine alınsın." çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman