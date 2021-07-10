Son dakika haber | CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında hayatını kaybetti
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Son dakika haber | CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber | CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında yaşamını yitirdi.

CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında yaşamını yitirdi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

Arı, sosyal medya hesabından "Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazası nedeniyle kaybettik. Deniz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve örgütümüze başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Esen ise "İçimizi yaktın Deniz. Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral, geçirdiği trafik kazası sonucu maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldı. Mekanın cennet olsun kardeşim. Sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Son dakika haber | CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haber | CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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