Son dakika haberi | CHP, kamu ihalelerine yönelik iddialar için Meclis araştırması istedi
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Son dakika haberi | CHP, kamu ihalelerine yönelik iddialar için Meclis araştırması istedi

Gelen son dakika haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamu ihalelerine yönelik iddialar için Meclis araştırması talep etti.

Son dakika haberi | CHP, kamu ihalelerine yönelik iddialar için Meclis araştırması istedi
18.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamu ihalelerine yönelik iddialar için Meclis araştırması talep etti.

Özel, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinde, son 5 yıldaki yapım ihalelerinin parasal değer olarak yüzde 27'sinin iktidara yakınlıklarıyla bilinen 5 inşaat şirketine verildiğini öne sürdü.

Bu ihaleler verildikten sonra proje bedelleri artırılarak kamunun zarara sokulduğu başta olmak üzere usulsüzlük iddialarının araştırılmasını isteyen Özel, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki son 18 yılda kamu ihalelerinde hem ihale hem de uygulama aşamasında şeffaflık neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştır. Hangi projelerde ne kadar keşif artışı yapıldığı, hangi projenin ne kadarlık bir harcamayla tamamlandığı konusunda kamuoyuna yeterince bilgi verilmemektedir. Sayıştay'ın denetiminin etkinliğini yitirmiş olması, hazırlanan denetim raporlarının da sansürden geçirildikten sonra TBMM'ye sunulması gibi nedenlerle kamu ihaleleriyle kamunun ne ölçüde bir zarara uğratıldığı bilinmemektedir."

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Kaynak: AA

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