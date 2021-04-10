Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gece gündüz demeden canları pahasına vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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