Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Tokyo 2020'de boks branşında kadınlar 69 kiloda olimpiyat şampiyonu olan ve altın madalyayı ülkemize kazandırarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Busenaz Sürmeneli'yi ve kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım