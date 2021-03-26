Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mısır'daki tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Mısır'daki elim tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 108 kişinin yaralandığını öğrenmekten derin üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan