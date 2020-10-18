Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ersin Tatar'ı kutladı

Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.