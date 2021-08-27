Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bodrum ve Milas'ta yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bodrum ve Milas'ta yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bodrum ve Milas'ta yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yangın sonrası kurulan Bodrum Koordine Merkezini ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve muhtarlardan yangınla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra yangından zarar gören Yukarı ve Aşağı Mazı, Bozalan ve Türkevleri mahallelerine geçti.

Kılıçdaroğlu, tarım arazileri zarar gören mahalle sakini üreticileri dinledi.

Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ormanların akciğerler olduğunu, onlar sayesinde nefes alındığını, doğaya, yeşilliğe bakınca manevi bir huzur hissettiğini söyledi.

Orman yangınlarına işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çok büyük bir felaket yaşadığını belirtti.

"Bu felaketi inşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle aşarız." diyen Kılıçdaroğlu, "Yaşadığınız sıkıntılar sadece sizin yaşadığınız sıkıntılar olmanın ötesinde, Türkiye'de yaşayan 83 milyonun sıkıntısı oldu. Hepimizin gözü yüreği, kalbi buradaydı. İnşallah daha fazla büyümez diye hepimiz dualar ediyorduk. Elimizden gelen çabaları gösteriyorduk." ifadelerini kullandı.

Bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elimizden geldiğince var olan yaraları onarmaya, sarmaya çaba harcayacağız." diye konuştu.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının da eşlik etti Kılıçdaroğlu, daha sonra Muğla'ya hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Hamid Karzai Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Celil Nalçakan Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bodrum ve Milas'ta yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:04:42. #1.14#

title