Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı.

Kılıçdaroğlu, 20 Ocak Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "31 yıl önce Azerbaycan'ın bağımsızlığına yönelik olarak yaşanan ve tarihe Kara Ocak olarak geçen katliamda şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Can Azerbaycan'ımızın Milli Matem Günü'nde ortak acımızı derin üzüntülerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan