Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

20.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:03
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı.

Kılıçdaroğlu, 20 Ocak Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "31 yıl önce Azerbaycan'ın bağımsızlığına yönelik olarak yaşanan ve tarihe Kara Ocak olarak geçen katliamda şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Can Azerbaycan'ımızın Milli Matem Günü'nde ortak acımızı derin üzüntülerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 18:04:42. #1.15#
title