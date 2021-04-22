Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret ettiğini belirterek, "İnanıyorum ki evlatlarımız, demokrasi ile taçlandıracağımız güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret ettiğini belirterek, "İnanıyorum ki evlatlarımız, demokrasi ile taçlandıracağımız güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, 23 Nisan'ın, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete devredildiği gün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarında kazandığı zaferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) "Millet Egemenliğinin Tecelligahı" olduğunu anımsattı.

Çetin mücadeleler sonucu inşa edilen TBMM'nin bugün yetkilerinin kısıtlanmış durumda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclisimizi, yeniden ayağa kaldırmaktır. Dostlarımızla birlikte kuracağımız iktidarımızda, tüm adımlarımızı bu hedef doğrultusunda atacağımızdan herkes emin olmalıdır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis'in üzerinde 'demokrasinin güneşi' açacaktır. 23 Nisan aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Bu nedenle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret eder. İnanıyorum ki evlatlarımız, demokrasi ile taçlandıracağımız güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın millet egemenliği, yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan