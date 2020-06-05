Son dakika haberi | CHP eski Milletvekili Berberoğlu Maltepe Cezaevine getirildi
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Son dakika haberi | CHP eski Milletvekili Berberoğlu Maltepe Cezaevine getirildi

Son dakika haberlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

05.06.2020 03:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 03:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Berberoğlu, Maltepe Cezaevine gece saatlerinde getirildi.

Terörle Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti

CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu yargılandığı davada, "Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun Milletvekilliği dün Meclis'te düşürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy'deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Berberoğlu cezaevine getirildi

İstanbul Adalet Sarayındaki işlemlerinin ardından tutuklanan Berberoğlu Maltepe L Tipi Cezaevine gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

(Hanifi Bayar/İHA)

Son dakika haberi | CHP eski Milletvekili Berberoğlu Maltepe Cezaevine getirildi

Kaynak: İHA

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