CHP Çorum İl Başkanlığından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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CHP Çorum İl Başkanlığından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da bir kişinin CHP İl Başkanlığından içinde para bulunan cüzdanı çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum'da bir kişinin CHP İl Başkanlığından içinde para bulunan cüzdanı çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

CHP'nin Gazi Caddesi'ndeki il başkanlığına gelen bir kişi, parti sekreteri Rabia Duman'ın odasındaki çantadan içinde 1700 lira olan cüzdanı alarak binadan ayrıldı.

Olay anı, odadaki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AA muhabirine, zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne başvurduklarını söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini de emniyetle paylaştıklarını belirten Tahtasız, "Biz parti binamıza astığımız afişin kaldırılmasıyla ilgili bina önünde basın açıklaması yaparken parti sekreterimiz Rabia hanım bana bazı evrakları getirmek için odasından ayrılmıştı. Bu sırada binaya hırsız girmiş." dedi.

CHP Çorum İl Başkanlığından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
CHP Çorum İl Başkanlığından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
CHP Çorum İl Başkanlığından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
CHP Çorum İl Başkanlığından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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