Son dakika haberi! Cezayir: Trump'ın, Batı Sahra kararının hiçbir hukuki geçerliliği yok
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Son dakika haberi! Cezayir: Trump'ın, Batı Sahra kararının hiçbir hukuki geçerliliği yok

12.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:45
Son dakika haberi! Cezayir: Trump'ın, Batı Sahra kararının hiçbir hukuki geçerliliği yok

Son dakika gelişmesine göre Cezayir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasının hiçbir hukuki geçerliliği olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasının hiçbir hukuki geçerliliği olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın önceki gün, Batı Sahra ile ilgili aldığı kararın ardından Cezayir'den ilk resmi açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu kararın, hiçbir hukuki geçerliliği yok çünkü Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) tüm kararlarıyla çelişiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada söz konusu kararlara, ABD tarafından savunulan ve formüle edilen, BMGK'nın 30 Ekim 2020 tarihli 2548 sayılı kararı örnek gösterildi.

BMGK'nın söz konusu kararının, BM Barış Gücü MINURSO'nun (BM Batı Sahra Referandum Misyonu) görev süresini gelecek ekim ayına kadar uzattığı ve tüm tarafları da krize çözüm bulunması için BM Misyonu'na yardımcı olmaya çağırdığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın aldığı kararın, Batı Sahra konusunda gerçek siyasi bir çözüm bulunması için sarf edilen çabaları baltaladığı dile getirildi.

ABD ve Fas'tan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Trump 10 Aralık'ta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı çözümdür." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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