Son dakika haberi: Cezayir ordusu, 2020'de 21 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu

Cezayir ordusu, 2020 yılında ülkedeki çeşitli operasyonlarda 21 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2020'de 21 teröristin etkisiz hale getirildiği, 16 teröristin ise sağ ele geçirildiği belirtildi.

Terörist gruplara destek veren 108 kişinin geçen yıl gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çeşitli operasyonlarda farklı türden 80 otomatik silah, 249 av tüfeği, 74 mühimmat deposu ve 64 bin 410 mermi ele geçirildi. Ayrıca, 251 terörist sığınağı, 391 mayın ve 831 kilogram patlayıcı imha edildi."

Savunma Bakanlığı, dün başkent Cezayir'in yaklaşık 90 kilometre batısındaki Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 4 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Güvenlik güçlerinin, 1990'lardan bu yana rejime muhalif silahlı gruplarla karşı karşıya kaldığı Cezayir'de son yıllarda bu hareketliliğin dağlık alanlara kaydığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız