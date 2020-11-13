Son dakika haberi! Cezayir, Kerkerat'taki askeri gerginliğin bir an önce durdurulması çağrısı yaptı
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Son dakika haberi! Cezayir, Kerkerat'taki askeri gerginliğin bir an önce durdurulması çağrısı yaptı

13.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:00
Son dakika haberi! Cezayir, Kerkerat'taki askeri gerginliğin bir an önce durdurulması çağrısı yaptı

Son dakika habere göre Cezayir, Fas ve Polisario Cephesi arasında anlaşmazlık yaşanan Kerkerat bölgesinde askeri operasyonların bir an önce durdurulması çağrısı yaptı.

Cezayir, Fas ve Polisario Cephesi arasında anlaşmazlık yaşanan Kerkerat bölgesinde askeri operasyonların bir an önce durdurulması çağrısı yaptı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in, Fas ve Polisario Cephesi arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının bu sabah Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat'ta ihlal edilmesini şiddetle kınadığı belirtildi.

Etkileri tüm bölgenin istikrarını etkileyecek olan bu askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunulan açıklamada, "Cezayir iki tarafı da itidalli davranmaya ve Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda imzaladıkları 1 numaralı askeri anlaşmaya tam olarak saygı göstermeye çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Cezayir'in özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Batı Sahra Referandum Misyonu'ndan (MINURSO) görevlerini hassas bir şekilde, kısıtlama ve engel olmaksızın yerine getirmelerinin ve mevcut gelişmeler karşısında gereken tarafsızlığı sergilemelerinin beklendiği ifade edildi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani bugün yaptığı açıklamada, "Fas'ın, ayrılıkçı Polisario Cephesi'nin Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekilmesi için tüm barışçıl yöntemleri kullanmasının ardından ordunun müdahalesi gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Fas, Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de, "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Polisairo Cephesi "savaş çıktı" açıklaması yapmıştı

Polisairo Cephesi Sözcüsü Hamade ed-Daf, yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Özgürlük, onur ve egemenlik yolundaki meşru hakkını savunan halkımıza karşı savaş patlak verdi. Çatışma başladı." ifadelerine yer vermişti.

Daf, "Fas yönetimi, bölgeyi kontrol altına almak için sonunda ateşkesi dinamitlediğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

Polisario Cephesi'ne bağlı unsurların, 21 Ekim'den bu yana Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemesi nedeniyle bir süredir Rabat yönetimi ile Polisario arasında gerginlik yaşanıyor.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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