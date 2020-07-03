Son dakika haberi! Cezayir Genelkurmay Başkanlığına Said Şangariha getirildi
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Son dakika haberi! Cezayir Genelkurmay Başkanlığına Said Şangariha getirildi

Son dakika haberlerine göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Said Şangariha'yı atadı.

Son dakika haberi! Cezayir Genelkurmay Başkanlığına Said Şangariha getirildi
03.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:00

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Said Şangariha'yı atadı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Korgeneral Şangariha'yı resmen Genelkurmay Başkanlığına atadığı belirtildi.

Said Şangariha'nın Cezayir Genelkurmay Başkanlığına resmen atanması, dün tümgeneral rütbesinden korgeneral rütbesine terfi ettirilmesinin ardından gerçekleşti.

1967 ve 1973 yıllarında İsrail'le yapılan Arap-İsrail savaşlarına katılmış ve orduda kritik görevler almış en eski subaylardan biri olarak bilinen Said Şangariha (75), Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in vefatının ardından 23 Aralık 2019'dan bu yana vekaleten bu görevi yürütüyordu.

Başkomutan unvanına sahip aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Tebbun, Cumhurbaşkanlığı makamına resmen geçtiği 19 Aralık 2019'dan bu yana ordunun tüm kademelerinde ve Savunma Bakanlığı merkezi yönetiminde art arda önemli değişiklikler yapıyor.

Analistler Tebbun'un bu girişimlerini, ordunun siyasi işlerden uzak olacağı "yeni bir döneme" hazırlık şeklinde değerlendiriyor.

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Kaynak: AA

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