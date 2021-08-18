Son dakika haberi... Cezayir'deki orman yangınları kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Cezayir'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Cezayir'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cezayir, son dönemde ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Cezayir, son dönemde ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte altı bölgede 7 orman yangınının daha söndürüldüğünü ve ülke genelinde yeni bir orman yangını bilgisinin kaydedilmediğini aktardı.

Ülke son 10 gündür özellikle kuzey ve kuzeydoğudaki dağlık bölgelerde yoğunlaşan orman yangınlarıyla mücadele ediyordu. Cezayir'de 18 kentte çıkan orman yangınlarında asker ve sivil olmak üzere en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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