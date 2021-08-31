Son dakika haberi: Cezayir'deki Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı'nda, Libya'ya seçimlerle ilgili heyet gönderme kararı alındı
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Son dakika haberi: Cezayir'deki Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı'nda, Libya'ya seçimlerle ilgili heyet gönderme kararı alındı

Son dakika haberi: Cezayir'deki Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı'nda, Libya'ya seçimlerle ilgili heyet gönderme kararı alındı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cezayir'de düzenlenen "Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı"nda, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin öncesinde siyasi süreci değerlendirmek üzere Libya'ya bakanlardan oluşan bir heyet gönderilmesine karar verildi.

Cezayir'de düzenlenen "Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı"nda, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin öncesinde siyasi süreci değerlendirmek üzere Libya'ya bakanlardan oluşan bir heyet gönderilmesine karar verildi.

Libya'da siyasi sürecin desteklenmesi için BM, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nin yanı sıra Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Nijer, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışişleri bakanlarının katılımıyla dün başlayan ve bugün sona eren toplantının kapanış bildirisi yayımlandı.

Buna göre, toplantıya katılan dışişleri bakanları, seçim öncesi siyasi süreci değerlendirmek üzere Libyalı taraflarla iletişime geçmek için bakanlar düzeyindeki bir heyetin Libya'ya gönderilmesi konusunda anlaştı.

Bildiride ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararıyla alınan Libya'ya yönelik silah ambargosu yasağının delinerek ülkeye silah ve paralı asker girişinin devam etmesi ve Libyalıları bölme girişimleri kınandı.

Dışişleri bakanları, ateşkes anlaşması çerçevesinde tüm paralı askerlerin ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi çağrısında bulundu.

Bildiride ayrıca, Libya'daki kurumlar, seçimlerin hukuki alt yapısını oluşturmaya, askeri kurumları tek çatı altında birleştirmeye ve ulusal uzlaşıyı tesis etmeye çağrıldı.

Kapanış bildirisinde, Mısır'ın, "Libya'ya Komşu Ülkeler"in bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapma önerisi memnuniyetle karşılandı.

Cezayir'deki toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Libyalı mevkidaşı Necla el-Menkuş ile basın toplantısı düzenledi.

Lamamra, Libya'ya komşu ülkelerin paralı askerlerin ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi üzerinde odaklanma hakkı olduğunu ve bu güçleri Libya'ya getirenlerin de onları geldikleri yere geri götürmesi gerektiğini söyledi.

Libya Dışişleri Bakanı Menkuş ise Cezayir'deki toplantının, komşu ülkelerin çabalarını birleştirmesinin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Menkuş, Libya seçimlerinin vaktinde yapılmasıyla ilgili olarak ise bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ancak mevcut veriler ışığında özellikle de ekonomik ve güvenlikle ilgili olarak pek çok zorluklar bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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