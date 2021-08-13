Son dakika haberi! Cezayir'de çıkan 100'den fazla orman yangınından 76'sı söndürüldü

Son dakika haberine göre Cezayir'de 18 eyalette çıkan 100'den fazla orman yangınından 76'sının söndürüldüğü bildirildi.

Cezayir'de 18 eyalette çıkan 100'den fazla orman yangınından 76'sının söndürüldüğü bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki orman yangınlarının merkezi konumundaki Tizi Vizu eyaletindeki 40 yangının tamamı söndürüldü.

Ülkedeki 100'den fazla orman yangınından 76'sının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, yangın bölgelerinin çevresinde yaşayan halka "devam eden sıcak hava dalgası karşısında tedbirli olmaları" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, 11 eyaletteki 35 yangına yönelik söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Cezayir'deki orman yangınları

Cezayir, son günlerde özellikle ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda yoğunlaşan dağlık bölgede çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede 18 eyalette çıkan orman yangınında 28'i asker, 41'i sivil olmak üzere 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 22 kişinin "sabotaj" şüphesiyle gözaltına alındığını açıklamış ve "Yangınlara suçlu eller neden oldu." ifadesini kullanmıştı.

Tunus ve Cezayir, son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle rekor sıcaklıklara sahne oluyor. Tunus'un kuzey ve kuzeybatısında çıkan orman yangınlarında da 450 hektarlık orman arazisi kül olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı