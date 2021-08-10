Son dakika haberi... Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi... Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi... Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada meydana gelen orman yangınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada meydana gelen orman yangınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Sivil koruma kaynaklarına göre, Tizi Ouzou ve Setif eyaletlerinde Pazartesi akşamı çıkan orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilirken, Tizi Ouzou eyaletinin yangınlardan en çok etkilenen bölge olduğu bildirildi. Bazı noktalarda alevlerin yerleşimlere yaklaşması nedeniyle halkın güvenli bölgelere tahliye edildiği öğrenildi. Yangınların çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Tunus'ta büyük orman yangını

Tunus'un kuzeyindeki Bizerte kentinde bulunan Nador Ormanı'nda büyük bir yangın çıktı. Bizerte Sivil Koruma Müdürü Kamal el-Melliti yaptığı açıklamada, yangının yerleşim bölgelerine uzak sayılmayacak bir noktada şiddetli fırtınanın hemen ardından yerel saatle 22.00'de çıktığını söyledi. Alevlerin geniş bir ağaçlık alanı ve bitkileri yok ettiğini ifade eden Melliti, olay yerine çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı. El Meliti, Nador Ormanı'ndaki yangınla mücadele operasyonlarının coğrafi konumu nedeniyle çifte çaba gerektirdiğini belirterek, yangını kontrol altına alma çabalarının saatlerce sürebileceğini kaydetti. - CEZAYİR

Son dakika haberi... Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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