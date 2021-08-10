Son dakika haberi | Cezayir'de 14 vilayette 31 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Cezayir'de 14 vilayette 31 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Cezayir'de 14 vilayette 31 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cezayir'de 14 vilayette çıkan orman yangınlarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve bazı yaralılar olduğu bildirildi.

Cezayir'de 14 vilayette çıkan orman yangınlarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve bazı yaralılar olduğu bildirildi.

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu eyaleti de bulunuyor.

Cezayir radyosuna konuşan Tizi Vizu Vilayeti Orman Koruma Müdürlüğü Yetkilisi Yusuf Velid Muhammed, aralarında vilayet başkentinin de bulunduğu bölgelerde orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Yangınlarda 4 kişinin öldüğünü, aralarında bir itfaiye erinin de bulunduğu bazı yaralılar olduğunu aktaran Muhammed, yangından etkilenen bölgelerde sivillerin tahliye edildiğini belirtti.

Muhammed, vilayette daha önce görülmemiş boyuttaki yangınlarda sabotaj ihtimalini göz ardı etmediklerini ve soruşturma sonucunda asıl nedenin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatı da 14 vilayette 31 ayrı noktada çıkan yangınlarını söndürmek için çalıştıklarını duyurdu. Açıklamada, yangınların çoğunun ülkenin orta ve doğu bölgelerinde çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Cezayir'de 14 vilayette 31 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:56:16. #1.15#

title