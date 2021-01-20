Son dakika haberi... Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, tedavi için gittiği Almanya'da cerrahi operasyon geçirdi
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Son dakika haberi... Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, tedavi için gittiği Almanya'da cerrahi operasyon geçirdi

20.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:48
Son dakika haberi... Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, tedavi için gittiği Almanya'da cerrahi operasyon geçirdi

Son dakika haber... Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un ayak parmağında oluşan komplikasyonların tedavisi için bulunduğu Almanya'da cerrahi operasyon geçirdiği bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un ayak parmağında oluşan komplikasyonların tedavisi için bulunduğu Almanya'da cerrahi operasyon geçirdiği bildirildi.

Cezayir Resmi Ajansı'nda (APS) yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Tebbun'un ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberde, ayak parmağında oluşan komplikasyonlar nedeniyle Almanya'da bulunan Tebbun'un tedavisinin ardından önümüzdeki günlerde ülkeye dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınına yakalanan 74 yaşındaki Tebbun'un, 28 Ekim 2020 tarihinde kapsamlı tahlillerinin yapılması için Almanya'ya gittiği ifade edilmişti.

13 Aralık 2020 tarihinde Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kovid-19 'u yendiği açıklanan Tebbun, 29 Aralık 2020'de ülkesine dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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