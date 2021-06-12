Son dakika haberi! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız"
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Son dakika haberi! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız"

Son dakika haberi! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız'
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkede bugün gerçekleştirilen genel seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağını söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkede bugün gerçekleştirilen genel seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağını söyledi.

Tebbun, başkent Cezayir'de oy kullandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, milletvekili seçimlerine katılım oranı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Seçimleri boykot edenlerin kendi tutumlarında özgür olduklarını kaydeden Tebbun, hükümeti kurarken seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtti.

Tebbun, "Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız." ifadesini kullandı.

Cezayir'de kayıtlı 24 milyondan fazla seçmen bugün Ulusal Halk Meclisinde kendisini temsil edecek 407 kişiyi seçmek üzere sandık başına gitti.

Parlamentonun alt kanadındaki 407 koltuk için 28 siyasi partiden 10 bin 468, bağımsızlardan 12 bin 86 olmak üzere seçimde 22 binden fazla aday yarışıyor.

Ülkede, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'e kadar devam edecek.

Cezayir, 2019 yılında Abdulaziz Buteflika'nın kitlesel halk protestoları karşısında devrilmesinin ardından Buteflika dönemindeki isimlerin tasfiyesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi, yeni bir Anayasa gibi birçok değişimi peş peşe yaşadı.

Rejim, seçimlerle geçiş sürecinin devam ettiği mesajını verirken, Buteflika'yı koltuğundan eden lidersiz protesto hareketi seçimleri "kozmetik vitrin değişikliği" şeklinde tanımlayarak boykot çağrısı yapıyor.

Seçimlerde boykot çağrısı yapan muhalifler gözaltına alındı

Hirak adı verilen ve köklü değişim talep eden protesto hareketlerinin gölgesinde girilen seçimler öncesinde, boykot çağrısı yapan muhalefetin önde gelen isimlerinin gözaltına alınması tepkiye neden oldu.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hirak hareketinin destekçilerinden muhalif aktivist Kerim Tabu, gazeteci Halid Dırareni ve daha önce de tutuklanmış medya mensubu İhsan el-Kadi dahil 7 muhalifin gözaltına alındığı duyuruldu.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü ise internet sitesinden Cezayir yönetiminin 200'den fazla muhalifi gözaltında tuttuğu bilgisini vererek, bu kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Son dakika haberi! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız'
Son dakika haberi! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız'
Son dakika haberi! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız'
Son dakika haberi! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Seçim sonuçları ne olursa olsun demokrasiye uygun kararlar alacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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