Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı

09.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:31
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından durdurulunca ekmek almaya gittiğini söyleyen motosiklet sürücüsü Abdülsamet E.'nin (36) cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından durdurulunca ekmek almaya gittiğini söyleyen motosiklet sürücüsü Abdülsamet E.'nin (36) cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Kısıtlamayı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulanan Abdülsamet E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. İnegöl ilçesinde kurulan kontrol noktasında ekipler, plakasız motosikleti durdurdu. Abdülsamet E. olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne izin belgesi soruldu.

İzin belgesi gösteremeyen Abdülsamet E., fırına ekmek almaya gittiğini söyledi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde Abdülsamet E.'nin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Üst aramasında da ceketinin cebinde 5 fişek bulunan Abdülsamet E., gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulanan E.'nin plakasız motosikleti ise trafikten men edildi.

Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Arda Turan Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kocaeli Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:43:59. #1.14#
title