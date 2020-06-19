Son dakika haberi | Cezaevi firarisi Bolu'da yakalandı Son dakika gelişmesine göre Hakkında 5 farklı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi Bolu'da yakalandı.

Hakkında 5 farklı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi Bolu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında hakkında İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi ve Zonguldak İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, aralarında "Dolandırıcılık", "Güveni Kötüye Kullanma" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 5 farklı arama kararı bulunan Ramazan Erarslan'ın Bolu'da bulunduğu belirlendi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacasu Beldesinde Erarslan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Bolu Adliyesine çıkartılan Ramazan Erarslan, buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA