Son dakika haberi | Ceza yedi, polislere saldırdı
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Son dakika haberi | Ceza yedi, polislere saldırdı

Son dakika haberi... Ceza yedi, polislere saldırdı Bıçakla kendisine zarar veren şahıs, yaklaşık bir saat uğraşların ardından etkisiz hale getirilebildi Karabük'te İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ceza kesilen bir kişi, cadde ortasında terör estirdi.

19.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:26

Ceza yedi, polislere saldırdı

Bıçakla kendisine zarar veren şahıs, yaklaşık bir saat uğraşların ardından etkisiz hale getirilebildi

KARABÜK - Karabük'te İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ceza kesilen bir kişi, cadde ortasında terör estirdi. Bıçakla hem kendisine zarar verdi hem de polislere saldırdı. Şahıs, yaklaşık bir saatlik çabanın ardından çevik kuvvet tarafından etkisiz hale getirilebildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalles'de köftecilik yapan Sinan Ömeroğlu, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kendisine ceza kesildi. Buna sinirlenen Ömeroğlu, elinde bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekiler ve Ömeroğlu'nun yakınları polise haber verirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bıçakla kendisine zarar veren Ömeroğlu, kendisini engellemeye çalışan polislere de saldırdı. Polis ekipleri, şahsın dalgınlığından yararlanarak müdahale yaparken, başarılı olamadı. Polislerden kurtulan zanlı, bıçakla polislerin üzerine yürüdü. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde, polis ekipleri yaklaşık bir saat şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin ikna çabaları başarısız olurken, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ve çevik kuvvet ekiplerinden destek istendi. Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesiyle zanlı, kendisine zarar verirken, kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Kelepçelenerek ambulansa konulan zanlı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlının etkisiz hale getirilmesi sırasında zanlının yakınları polis ekiplerine saldırdı.

Olay sırasında polis ekipleri meraklı vatandaşları da uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. Vatandaşları uzaklaşmaları konusunda uyaran ekipler, sosyal mesafeye de dikkat edilmesini söyledi.

Zanlının bir süre önce infaz kanunuyla cezaevinden çıktığı ve bir süredir köftecilik yaptığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Ceza yedi, polislere saldırdı

Kaynak: İHA

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