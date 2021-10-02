Son dakika haberi! Ceyhun Kazancı: Milli araya girerken böyle önemli bir galibiyet almak bizler için kritikti

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - "Başkanımız milli arada hakemlerle ilgili detaylı bilgilendirme yapacaktır"

"Milli takıma birçok sakat oyuncumuz gitmeyecek"

Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili de konuşan Kazancı, "Milli takıma birçok sakat oyuncumuz gitmeyecek. Vida geri döndü, o gider. Onun dışında Ghezzal'ın gitmeyeceğini söyleyebilirim. Larin, Kanada'nın 3 maçından ilk 2 tanesine gitmeyecek, son maça ise bakacağız. Muhtemelen o da gitmez. Atiba gidecek. Onun dışında zaten herkes iyileşti gibi bir şey. Bir hafta içerisinde hiçbir sakatımız kalmaz. Bir tek N'Koudou'nun durumu, milli maç arasının biraz daha ötesine geçebilir. Onun dışında bütün sakatlarımızın iyileşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.