Son dakika haberi! Ceyhan'da drone ile trafik denetimi yapıldı Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıkları ve emniyet kemeri ihlali ile sürücülerin cep telefonu kullanımına yönelik denetim yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğüne ait drone kullanılan uygulamada, 25 araç sürücüsüne 4 bin 344 lira ceza uygulandı. Ayrıca ekipler, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Kaynak: AA