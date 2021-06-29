Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dalaman'daki yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı
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Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dalaman'daki yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dalaman'daki yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı, işletmeye 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı, işletmeye 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Dalaman'da faaliyet gösteren kağıt fabrikasına ait atık alanında çıkan yangının ormanlık alana ve çevreye verdiği zararla ilgili başlatılan inceleme tamamlandı.

Kapsamlı inceleme ve denetim sonucu işletmenin atık alanında, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların düzensiz ve kontrolsüz şekilde biriktirildiği, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde atık kabulünün yapıldığı tespit edildi.

Çevre ve insan sağlığına zarar veren işletmenin Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresiz iptal edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca faaliyetleri durdurulan işletme kapatıldı.

Atıkları düzensiz ve izinsiz şekilde depolayan, gerekli önlemleri almayarak yangın çıkmasına sebep olan, çevre ve insan sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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