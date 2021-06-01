Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.
Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 20 milyar lira olan tasarruf hedefimizi 30 milyar liraya çıkarıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol