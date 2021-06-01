Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.
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Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.

Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Sıfır Atık Projesi) 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 20 milyar lira olan tasarruf hedefimizi 30 milyar liraya çıkarıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. - Haberler
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