Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca 1 yıl içerisinde temizlenecek.