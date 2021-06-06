Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...
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Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca 1 yıl içerisinde temizlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca 1 yıl içerisinde temizlenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...
Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...
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Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca... - Haberler
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