Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin...
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Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin...

Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin...
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin... - Haberler
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