Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin...
Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı