Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır."

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır.