Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır."
11.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:10
Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz