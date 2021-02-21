Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde...
21.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:26
Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz