Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Depremin ardından) Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan...
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Depremin ardından) Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lira. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız."
10.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:28
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Depremin ardından) Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lira. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız."
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Kaynak: AA