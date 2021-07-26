Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı kapsamında Alman ve Fransız heyetleriyle görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı kapsamında Alman ve Fransız heyetleriyle görüştü

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı kapsamında Alman ve Fransız heyetleriyle görüştü
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı kapsamında Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili ile Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı kapsamında Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili ile Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kurum, bu kapsamda Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Pompili ve Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Flasbarth'ın katılımlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Kurum, "Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için fikirlerimizi ortaya koyduğumuz görüşmemizde, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışmalarımızı ve iş birliğimizi ileriye taşıyacak adımları istişare ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Düm Tek Tek Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Alper Yılmaz Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı kapsamında Alman ve Fransız heyetleriyle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:22:20. #1.15#

title