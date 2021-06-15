Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale...
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Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale...

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale...
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale... - Haberler
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