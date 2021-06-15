Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale...
Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak