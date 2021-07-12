Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İncelenen mağara sayısını yüzde 300 artırdık"
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Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İncelenen mağara sayısını yüzde 300 artırdık"

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'İncelenen mağara sayısını yüzde 300 artırdık'
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 65 mağarayı araştırarak, incelenen mağara sayısını yüzde 300 artırdıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 65 mağarayı araştırarak, incelenen mağara sayısını yüzde 300 artırdıklarını belirtti.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Doğal yollarla oluşan 266 mağaramızı koruyoruz. 2020'de 65 mağaramızı araştırarak incelenen mağara sayısını yüzde 300 artırdık. Mağaralarda tespit edilen 20'ye yakın yeni canlı türüyle, koruduğumuz biyolojik çeşitlilik zenginliğimiz de arttı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Kurum'un paylaşımında, mağaraların görsellerinin bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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