Bakan Kurum, Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde...
30.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:12
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BERLİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BERLİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç