Bakan Kurum, Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BERLİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BERLİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu. (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç