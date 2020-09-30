Bakan Kurum, Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde...
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Bakan Kurum, Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde...

30.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:12

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BERLİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BERLİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu. (3)

Bakan Kurum, Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde...
Bakan Kurum, Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde...
Bakan Kurum, Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde...
Bakan Kurum, Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye Büyükelçiliğinde...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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