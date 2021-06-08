Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye "hayırlı olsun" ziyareti

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili bakanlık, valilik ve belediyelere gönderilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge doğrultusunda Marmara'ya kıyısı olan kentlerde eş zamanlı gerçekleştirilen en büyük deniz temizliği seferberliği kapsamında "Marmara hepimizin" sloganıyla Caddebostan sahilinde düzenlenen törenin ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Bakan Kurum'u, girişte AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve parti teşkilatı karşıladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ziyarette Kabaktepe'ye, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevi dolayısıyla "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Kurum, Kabaktepe'ye Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi silüetinin basılı olduğu bir sikke hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu