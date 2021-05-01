Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "1 Mayıs" kutlaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "1 Mayıs" kutlaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan '1 Mayıs' kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, "Pandemi şartlarına rağmen gece gündüz demeden çalışan, alın teriyle emek sarf eden, üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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