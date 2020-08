Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Son dakika haberleri: BURSA'da 31 yıldır atıl durumdaki çevre sağlığı açısından tehlike arz eden inşaatın yıkımına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğal gaz rezervinin keşfine ilişkin, "Güçlü Türkiye'nin ayak seslerini bütün dünyaya yeniden duyurdular" değerlendirmesinde bulundu.

BURSA'da 31 yıldır atıl durumdaki çevre sağlığı açısından tehlike arz eden inşaatın yıkımına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğal gaz rezervinin keşfine ilişkin, "Güçlü Türkiye'nin ayak seslerini bütün dünyaya yeniden duyurdular" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kurum, ayrıca "Tarihi miraslarına sahip çıkamayanlar, geleceği inşa edemezler" diyerek Bursa'daki projelere yönelik bilgiler verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Kurum, ilk olarak merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bulunan 31 yıllık atıl durumdaki otel inşaatının yıkımına katıldı. Yıkımın ardından yerine yapılacak olan Çekirge Teras Projesi'nin lansmanı için düzenlenen programa katılan Bakan Kurum'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, önceki dönem bakan ve milletvekili Faruk Çelik ve Bursa milletvekilleri eşlik etti.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN AYAK SESLERİNİ, BÜTÜN DÜNYAYA YENİDEN DUYURDULAR'İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğal gaz rezervine değinen Bakan Kurum, dün itibariyle tarihin yeniden yazılacağı bir döneme girildiğini kaydetti."Cumhurbaşkanımız, milletimize 320 milyar metreküplük Tuna-1 rezerviyle, enerjide dışa bağımlılığa son verecek, yüzyılın en büyük müjdesini verdiler" diyen Bakan Kurum, "Güçlü Türkiye'nin ayak seslerini bütün dünyaya yeniden duyurdular. Bu büyük müjde, bu büyük kalkınma hamlesi; ülkemiz için, aziz milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Sakarya Doğalgaz Sahasıyla ülkemize bambaşka bir zenginlik katan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Enerji Bakanımıza ve emeği geçen tüm kardeşlerimize, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle sizlere; liderimiz, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, en güzel selamlarını, kucak dolusu sevgilerini, hayırlı olsun dileklerini iletiyorum" ifadelerini kullandı."TARİHİ MİRASLARINA SAHİP ÇIKAMAYANLAR, GELECEĞİ İNŞA EDEMEZLER"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Bursa'ya yeni projelerle, yeni müjdelerle geldiklerini belirten Bakan Kurum, Bursa'nın Osmanlı Beyliği'ni cihan devleti yapmış bir şehir olduğunu ve kendilerine de büyük düşünmeyi öğrettiğini dile getirdi.Bursa için, "Osmanlı mimarisinin ilk tohumlarının atıldığı, bir açık hava şehircilik müzesi" tanımını yapan Bakan Kurum, 22 Ağustos 2020 tarihinin unutulmaması gerektiğini belirterek gelecek 100 yıla damga vuracak bir süreci başlattıklarını ifade etti. Bakan Kurum, "Bursa'mızın yeniden inşa ve ihyası için 3 ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi'nden, Çekirge Teras Projesi'ne, yeni spor kompleksinden sıcak su termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemize bugün itibariyle başlıyoruz. Tarihi miraslarına sahip çıkamayanlar, geleceği inşa edemezler. Bizim tarihi yeniden yazmak gibi bir medeniyet iddiamız var. 19 yıldır, işte bu iddiayla; işte bu abideleri yeniden imar ediyoruz" dedi.'ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ KENTSEL YENİLENME PROJESİNİ BAŞLATIYORUZ'Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Bursa'da da yüzyıllardır dualarla süslenmiş camilerimizi, helal ticaretin merkezi olan hanlarımızı ihya etmenin hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. Bursa'mızda geçmişi milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan; 430 bin metrekarelik Hanlar Bölgesi'nin bir bölümü UNESCO dünya tarihi miras listesinde. Hanlar Bölgesi, Tophane'den başlayarak, Ulu Cami'yi, Kozahan'ı, Pirinç Han'ı içine alarak Kayhan Çarsı'na kadar; 252 tarihi yapı yer aldığı bir bölge. İşte ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini, bu Hanlar Bölgesi'nden başlatıyoruz. İlk etapta, proje için Büyükşehir Belediyemize 50 milyon lira tahsis ettik. 12 bin 400 metrekarelik bu alanı kapsayan Çarşıbaşı Meydanı'nda yer alan miadını doldurmuş 40 binayı, vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz. Şehir merkezine yük olan, trafik sıkışıklığına neden olan, tarihi yapıları gölgeleyen bu yapıları tamamen ortadan kaldırıyoruz. İşe İŞKUR, Kızılay binası gibi riskli yapıların yıkımıyla başlıyoruz. Ardından hızlıca Pirinç Han, Bakırcılar Çarşısı, Kapan Han, Eski İpek Hanı'nı ihya edeceğiz. Ulu Camii'nin çevresini daha da güzelleştirecek, 12 bin 400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa'mıza kazandıracağız. Bu yeni alan yabancı ve yerli misafirlerimiz için; hanlar bölgesini gezmeden önce bir başlangıç noktası olacak. Meydanda halkımızın katılacağı sosyal etkinlikler yapılacak, meydan adeta Bursa'mızın birlik ve beraberlik mekanı olacak. Birliğin simgesi olacak Çarşıbaşı Meydan Projemiz, Bursa için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.'BURSA'MIZI DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ'Çekirge Teras Projesi'ne de değinen Bakan Kurum, "Geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla 32 yıldır metruk bir vaziyette duran, Osmangazi Çelik Palas Oteli'nin arkasındaki köhne yapıları yıkıyoruz. Burada Bursa'nın en vizyoner projelerinden olacak 'Çekirge Teras Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu projemizle inşallah seyir terası, kütüphanesi, kıraathanesi, müzeler kompleksi, biyolojik göletleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, çınarlar, kapalı otoparkı ve geniş yeşil alanlarıyla; güzel Bursa'mızı daha da güzelleştireceğiz. Çekirge Seyir Terası Projemiz, tüm donatılarıyla birlikte Bursa'mız için hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.'23 MİLLET BAHÇEMİZİ MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNDUK'Bakan Kurum, 81 ile, 81 milyon metrekarelik alana millet bahçesi hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Kurum, "Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle 23 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk. 184 projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Bursa'nın yeşiline yeşil katmak için 680 bin metrekarelik alanda 5 millet bahçesi projemiz daha devam ediyor. Bursaspor'umuzun zaferlerinin şahidi olan Atatürk Stadyumu'nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını haziran ayında gerçekleştirdik. Bugün bu bahçemizin hemen yanında yer alan 50 yaşındaki kapalı spor salonunun da yıkımını başlatıyoruz. Burada modern bir spor kompleksini yaparak, millet bahçemizin büyüklüğünü 42 bin metrakareden 60 bin metrekareye çıkarıyoruz. Ümit ediyoruz ki; sporcularımız bu tesiste inşallah nice başarılara imza atacaklar. Sporcularımızın, ülkemizin göğsünü kabartacakları mekan olan yeni spor kompleksimiz Bursa'mız için hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.'YIKTIĞI HER ŞEYİN YERİNE DAHA GÜZELİNİ KOYANLARDAN OLDUK'"Biz yıktığı yeri terk edenlerden olmadık. Yıktığı her şeyin yerine daha güzelini koyanlardan olduk, imha eden değil ihya edenlerden olduk" diyen Bakan Kurum, hiçbir zaman yapamayanlar olmadıklarını, hep yapan taraf olduklarını söyledi.Bugüne kadar 1 milyon 410 bin dönüşümünü sağladıklarına işaret eden Bakan Kurum, "Şimdi de 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz. Bakın bugün Bursamız; Kuzey Anadolu Fay Hattından etkilenen bir şehir. Maalesef deprem riski yüksek bir şehir. ve bizim hedefimiz; afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalarıyla emin bir Bursa. Bursa Kestel, Osmangazi ve Yıldırım'da 540 hektar büyüklüğünde 5 riskli alanımızda çalışıyoruz. Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik'te 865 hektar büyüklüğünde 5 rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. Bildiğiniz gibi; Bursa Sıcaksu semtinde uzun yıllar deri sanayisine hizmet eden Tabakhaneler Bölgesi'ndeki işletmeler, 2007 yılında Badırga Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgesine taşınmıştı. Bölgedeki 135 deri fabrikasının taşınmasının ardından alanda termal turizminin canlandırılmasına yönelik çalışmaları başlattık. Bunun yanı sıra 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanda kamulaştırma yaparak, vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu büyük oranda çözdük. Şimdi ise bu alanda; deprem dönüşüm konutlarımızı ve sosyal donatılarımızı, parklarımızı, yeşil alanlarımızı üretmeye başlıyoruz. Projelendirme çalışmalarımız bitmek üzere. Bursa'mız için bu projemiz de şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bakın biz kasım ayında söz verdik, bu sözlerimizin hepsini hamdolsun bugün başkanımızla birlikte tutuyoruz. Şimdi de ağustos ayındayız ve ben bir söz daha, bir müjde daha vermek istiyorum. Çok yakında, Bursa'mızda; Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilecek, vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bir kentsel dönüşüm projesini daha başlatacağız. İstanbul Esenler'deki 60 bin, Elazığ ve Malatya'daki 24 bin 500 konutluk dönüşüm projelerimizden sonra, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa'da başlatacağız. Yakın zamanda detaylarını açıklayacağımız bu vizyon projemiz de Bursa için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.'BURSA, EN İHTİYAÇ DUYULAN PROJELERİN YAPILDIĞI İLİMİZ'Herkesin yüzünün gülmesi için çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "Gönlü kırık tek insanımız bile kalmasın. İstiyoruz ki kimsesi olmayanın kimsesi olalım. İşte bu şuurla 2002 yılında, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktık. 81 ilimizde 950 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla beraber, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Dünyanın en büyük dönüşüm hamlesini gerçekleştirdik. Konut seferberliğimizin bir halkası da Bursa'mızda. 292 milyon lira değerindeki 774 konutluk projemiz devam ediyor, konutlarımız yükseliyor. İlaveten; 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında, Bursa'da 3 bin 771 yeni sosyal konut daha yapıyoruz. Nilüfer'de ve Orhangazi'de konutlarımızı önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kestel, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İnegöl, Harmancık ve Orhaneli'nde 9 ayrı projemizde de hak sahiplerini belirledik. İnşaatlarımıza başlıyoruz. Bursa'mız İller Bankamızın da en titiz çalışmalarının, en ihtiyaç duyulan projelerinin yapıldığı ilimiz. 2003'ten bugüne içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi gibi sektörlerde tam 4 milyar 300 milyon lira tutarında 194 projemizi tamamladık. 1,5 milyar liralık 9 projemiz de, Bursa'nın tüm ilçelerinde devam ediyor. Bizim gayemiz Türkiye'yi en küçük mahalli birimden başlayarak imar edecek, inşa edecek, sorunları çözecek, şehrini köy köy, sokak sokak güzelleştirecek işleri yaparak milletimizin hayır dualarını almaktır" ifadelerini kullandı

Bakan Kurum, millet bahçesinin genişletilmesi için yıkılmasına karar verilen Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan projesi için 2 binanın yıkım çalışmalarının başlanmasına da telekonferansla katıldı.

