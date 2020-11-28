Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugün, Samsun'un tarihi bir günüdür"
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Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugün, Samsun'un tarihi bir günüdür"

28.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:41

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Samsun İl Başkanlığını ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Samsun İl Başkanlığını ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum, Samsun Saathane Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi.

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Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bugün, Samsun'un tarihi bir günüdür'
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bugün, Samsun'un tarihi bir günüdür'
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bugün, Samsun'un tarihi bir günüdür'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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