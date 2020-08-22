Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı (2)
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Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı (2)

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.

22.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:39

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.

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Son dakika haberi | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, '2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye' programına katıldı (2)

Kaynak: AA

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