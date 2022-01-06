Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Konyalılar Buluşması"nda konuştu Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Neymiş, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi Orta Çağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir." dedi.

Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen "Konyalılar Buluşması", İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Etkinlikte, halk oyunu oynandıktan sonra sema gösterisi yapıldı.

Bakan Kurum, etkinlik alanında dolaşırken Selçuklu Belediyesi standında çömlek yaptı. Ardından Kurum, Karatay Belediyesi standında çalınan Konya havasına eşlik etti.

Kurum, buluşmanın açılışındaki konuşmasında, Konya'nın tarihi, kültürü, gelenek ve göreneklerinin İstanbullulara tanıtılacak özel bir buluşmada olduklarını söyledi. İstanbul'da 200 bin Konyalı yaşadığını dile getiren Kurum, Konya ile İstanbul arasında çok güzel bir köprü olduğunu belirtti.

Bugün İstanbul'da kentsel dönüşüm için temel atma töreni yaptıklarını hatırlatan Kurum, kente her geldiklerinde bir açılış yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin 81 ilini kalkındıracak yatırımları, projeleri çevreye saygılı iklim dostu şehirler vizyonu doğrultusunda hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Kurum, bu anlayışla bugüne kadar sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden tarihi kent meydanlarının ihyasına, eski sanayi sitelerinin daha modern alanlara taşınmasından çevre yatırımlarına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar Türkiye'de milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Ekonomisi ve istihdamı daha güçlü bir Konya ile karşılaşacaksınız"

Konya'ya gidecek misafirleri bambaşka bir Konya'nın karşılayacağını dile getiren Kurum, şehre yapılan yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:

"1000 yıllık Selçuklu mirası Alaaddin Caddesi'nde yürürken o eski çarpık görüntünün ortadan kalktığını, tarihi siluetine yeniden kavuşan bir caddeye dönüştüğünü göreceksiniz. Anıta doğru giderken içerisinde çocukların cıvıl cıvıl koştuğu, Konyalıların neşeyle dolaştığı muhteşem bir millet bahçesiyle karşılaşacaksınız. Şöyle bir Ardıçlı'ya doğru gittiğinizde sosyal konutları, yeşil alanları, parkları ve camileri, Selçuklu mimarisiyle Konya'da yepyeni bir şehrin doğduğunu göreceksiniz. Beyşehir Gölü'nü tertemiz bulacaksınız. Akşehir'de tarihi evlerimizin çok daha güzel hale geldiğini göreceksiniz. Mevlana'ya gittiğinizde Selçuklu eserleriyle donatılmış muhteşem bir meydan ve çarşı bulacaksınız. Yine Konya'mızın tamamında yeni sosyal konutlar görecek, ekonomisi ve istihdamı daha güçlü bir Konya ile karşılaşacaksınız."

Türkiye'nin 81 ilinde aynı anlayışla çalıştıklarını söyleyen Kurum, nerede bir afet olsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların yarasını sarmak için orada olduklarını belirtti.

"Türkiye'yi Orta Çağ karanlığından aydınlığa ulaştıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz milletimizin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tabii biz milletimiz için sahada koştururken, bir de bakıyoruz ki CHP'nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış. Şu anda biz neredeyiz? Şu anda biz Yenikapı'dayız. Sultan Fatih'in, Batı'nın karanlık Orta Çağ'ını kapattığı yerdeyiz. Yeni Çağ'ı başlattığı İstanbul'dayız. Müsaadenizle ben CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri 'Zulüm 1453'te başladı.' diyorlar ya, aslında onlar Batı'nın zulümle cehaletle adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar. İstanbul'un fethini hazmedemeyenler, işte bugün de o fetihler açan, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Fatih'in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, milli ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler. Neymiş, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi Orta Çağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir. İşte, Türkiye'yi bu zihniyetin götürmek istediği Orta Çağ karanlığından aydınlığa ulaştıran Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Tüm dünyanın etkilendiği salgın sürecinde Türkiye'nin üretimini, turizmini durdurmadığını, sonrasında gerek asgari ücret gerekse memur maaşlarında büyük artışlar yapıldığını anlatan Kurum, dev yatırımlarla istihdamın artırıldığını söyledi.

Kurum, "İşte bakın hepsi ülke ekonomisi kötüye gidecek diye beklerken, dolar 25 lirayı görsün diye ellerini ovuştururken, bir anda beklemedikleri bir şok yaşadılar. Daha nice şoklar yaşamaya devam edecekler. Milletimize hizmet etmeye, değerlerimizi yaşatmaya, çocuklarımızı yetiştirmeye, gençlerimizi büyük Türkiye idealine hazırlamaya, aşkla, şevkle ve ısrarla devam edeceğiz. Hiçbir zaman polemiklerin iftiraların, senaryoların içine girmedik. Her zaman işimizle meşgul olduk. Her zaman eser ürettik ve eser üreten tarafta olduk, bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

"İstanbul çok daha iyi hizmeti hak ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen stantların özenle hazırlandığını ifade eden Usta, el birliği içerisinde daha başarılı organizasyonlarla bütün İstanbulluların dikkatini çekecek şekilde çalışılmasının önemine dikkati çekti.

İstanbul'u yaşanacak hale getiren hizmetlerin AK Parti bünyesinde gerçekleştiğini aktaran Usta, "İstanbul'u gezdikçe, gördükçe yapılan eserlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu daha da iyi fark ediyoruz. Son 3 yılda hizmetlerin üzerine hizmet eklenmeyip sadece şov yapılan, başka bir şey yapılmayan bir İstanbul yaşıyoruz. İstanbul bunu hak etmiyor. İstanbul çok daha iyi hizmeti hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"Konya'nın artık Yenikapı'dan çıkıp farklı ülkelerde de tanıtılması gerekir"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çocukluğunun Konya'da geçtiğini hatırlatarak, Konya'nın artık Yenikapı'dan çıkıp farklı ülkelerde de tanıtılması gerektiğini söyledi.

Anadolu'daki pek çok şehrin İstanbul'da tanıtım günleri düzenlediğini dile getiren Yerlikaya, "Anadolu'nun kalbi, Selçuklu'nun başkenti Konya'nın tanıtımını artık bir üst lige çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Tanıtım günleri değil, buluşma, kucaklaşma, hasret gidermeyi burada yapalım. Dubai'de, Londra'da, New York'ta yapalım, her yerde yapalım çünkü Konya'nın oralardan sesinin gür bir şekilde çağlaması lazım." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum'a Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) Başkanı Kemal Çelik plaket hediye etti.

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik ve vatandaşlar katıldı.