Son dakika haberi! Çeşme'de orman yangını (2) Son dakika gündem haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Çeşme ilçesinde, bir sitenin yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir sitenin yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

BAKAN PAKDEMİRLİ ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİBölgedeki söndürme çalışmalarını helikopterden takip ve koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, gün içinde çıkan 28'i orman, 17'si kırsal olmak üzere 45 yangının kontrol altına alındığını ifade etti.'45 YANGIN KONTROL ALTINDA'Çeşme'de çıkan yangına 10 dakika içinde müdahaleye başlandığını da vurgulayan Pakdemirli açıklamasını şöyle sürdürdü: "İzmir Çeşme yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarına da başlanmıştır. Gün içerisinde 28'i orman, 17'si kırsal olmak üzere toplam 45 adet yangın çıkmış, hepsi de bu saat itibariyle kontrol altına alınmıştır. Antalya Manavgat'ta çıkan yangını ise söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Fırat AKAY/ÇEŞME (İzmir),

Kaynak: DHA